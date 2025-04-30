Сын основателя Сингапура высказался об эффективности "мягкой автократии"

Бывший политик и сын основателя Сингапура Ли Куан Ю – Ли Сянь Ян – опубликовал статью, в которой резко раскритиковал современную сингапурскую власть, сообщает Zakon.kz.

В своей статье в газете The New York Times сын основателя Сингапура обвинил правящую с 1959 года Партию народного действия в отходе от принципов, заложенных его отцом, и заявил, что "великодушная автократия – это миф".

"Мой отец, Ли Куан Ю, был основателем Сингапура. Он руководил страной в течение первых 31 года ее существования твердой рукой в качестве премьер-министра", – напомнил Ли Сянь Ян.

По его словам, система, построенная отцом, была авторитарной, но в то же время обеспечивала "всеобщее процветание, чистое правительство и высококачественные государственные услуги". Однако, по мнению сына Ли Куан Ю, времена изменились.

Ли Сянь Ян утверждает, что современное руководство стало менее чувствительным к нуждам общества и более репрессивным:

"Сингапур по-прежнему является автократией, но уже не такой благожелательной, как представлял себе мой отец".

Он подчеркнул, что перед парламентскими выборами многие граждане ощущают, что государство "в первую очередь приносит пользу богатым, членам правящей партии и их дружкам".

Признав, что долгие годы почитал отца и хотел верить в лучшее, Ли Сянь Ян заявил:

"Даже я пришел к выводу, что великодушная автократия – это миф. Сингапурцам нужно и они заслуживают более открытого и подотчетного правительства".

По его словам, к этим взглядам его привел личный конфликт – спор вокруг судьбы семейного дома, который отец хотел снести после своей смерти. Он и его сестра настаивали на выполнении этого завещания, однако старший брат Ли Хсиен Лунг, бывший премьер-министр, был против. Дом, по словам Ли Сянь Яна, приобрел "символическую политическую ценность" и вопреки воле отца по-прежнему стоит.

"Это разногласие должно было остаться в семье. Вместо этого моя жена, мой сын и я столкнулись с кампанией юридического возмездия", – отметил он.

В 2022 году, опасаясь ареста, он уехал с семьей в Великобританию, где получил политическое убежище.

В статье Ли Сянь Ян описал, как его отец был "продуктом борьбы Сингапура за государственность", верил в необходимость твердой руки, но при этом "общался и выслушивал широкий спектр сингапурцев" и умел менять подход, если ситуация того требовала.

Теперь же, по мнению автора, "правящая элита оторвана от реальности", а образ Сингапура как "свободного от коррупции государства" трещит по швам. Он напомнил, что, несмотря на высокие рейтинги в индексах восприятия коррупции, в стране за последние годы произошло несколько громких скандалов с участием министров, политиков и государственных компаний.

"Сингапур стал основным местом назначения для тех, кто стремится отмыть деньги, обойти международные санкции или иным образом уклониться от финансового контроля", – заявил Ли Сянь Ян, упомянув при этом граждан Китая, российские организации и торговцев из Мьянмы.

По его словам, проблемы с общественным транспортом, утечки данных, локальные наводнения и дороговизна жизни подрывают доверие к власти. Тем не менее, по словам Ли Сянь Яна, правительство продолжает усиливать контроль:

"Они описываются как необходимые для защиты национальной безопасности… но они дают правительству еще больше инструментов для подавления инакомыслия".

Он подчеркнул, что в стране по-прежнему используются полицейские расследования, иски о клевете и другие юридические меры против оппонентов и критиков. В качестве примера он напомнил о деле Притама Сингха, лидера оппозиционной Рабочей партии, признанного виновным в даче ложных показаний под присягой.

Ли Сянь Ян считает, что в предстоящих выборах у конкурентов премьер-министр Лоуренса Вонга "нет никаких шансов".

Он отметил, что Партия народного действия занимает 83 из 93 мест в парламенте и контролирует ключевые институты, а выборы в стране нельзя назвать свободными и справедливыми. Несмотря на это, он считает, что запрос на перемены усиливается: на выборах 2020 года правящая партия получила всего 61% голосов, а оппозиционная Рабочая партия завоевала рекордные 10 мест.

"Сингапурцы заслуживают открытого и подотчетного правительства… Даже мой отец предсказывал, что день "должен наступить", когда Партия народного действия больше не будет у власти".

По его словам, система, выстроенная Ли Куан Ю, была эффективной только с самим основателем у руля. Завершая статью, Ли Сянь Ян цитирует политолога Сэмюэла Хантингтона:

"Честность и эффективность, которые старший министр Ли привнес в Сингапур, вероятно, последуют за ним в могилу", – написал автор статьи, заключив словами: "к сожалению, это предсказание сбылось".

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