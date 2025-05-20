Уголовное дело за жесткое обращение с мужем грозит супруге Джо Байдена
Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" – написал он.
Таким образом, он прокомментировал публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента.
Отметим, что Байдену 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки.
Elder Abuse! Criminal Charges?? https://t.co/prfDh49ulk— LeoTerrell (@TheLeoTerrell) May 19, 2025
Ночью 19 мая 2025 года стало известно, что у Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты. Он уже распространился на кости. После этой страшной вести нынешний президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. Позже сам Байден сделал заявление.