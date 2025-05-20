Уголовное дело за жесткое обращение с мужем грозит супруге Джо Байдена

Сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл заявил о том, что супругу бывшего главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" – написал он.

Таким образом, он прокомментировал публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента.

Отметим, что Байдену 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки.

Ночью 19 мая 2025 года стало известно, что у Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты. Он уже распространился на кости. После этой страшной вести нынешний президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления. Позже сам Байден сделал заявление.