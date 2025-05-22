#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
510.59
578.91
6.37
Мир

Вооруженные люди грабят туристов в популярной для путешествий стране

Человек, океан, яхта, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 07:19 Фото: pexels
Вооруженные люди захватили туристическую лодку в тропических лесах Амазонки в Перу, ограбили всех 14 человек на борту и заставили их опустошить свои банковские счета через мобильные приложения, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, испанская тиктокерша Элизабет де ла Альмудена, у которой на платформе более 235 тыс. подписчиков, опубликовала 4,5-минутное видео о пережитом инциденте.

По ее словам, она была частью группы из 14 человек, включая ее родителей и 6-летнюю дочь, которые отправились в однодневную экскурсию на лодке из города Икитос, популярного отправного пункта для исследования тропического леса.

По словам де ла Альмудены, четверо мужчин, вооруженных пистолетами и пулеметом, поднялись на борт лодки и увели ее в глубь леса, где забрали у нее все вещи и даже мотор судна.

"Через приложения для мобильных телефонов они попросили нас снять деньги со счетов и перевести их на один из их счетов", – добавила потерпевшая.

Затем пассажиры оторвали с лодки куски дерева и использовали их вместо весел. Так они поплыли вниз по реке, где встретили других путешественников в лодке, которая и отбуксировала их в безопасное место.

Де ла Альмудена заявила, что у туристической компании Canopy Tours Iquitos на судне не было GPS-трекера, страховки и мер безопасности, несмотря на то, что подобные инциденты уже случались в этом районе.

В ответ на это компания Canopy Tours Iquitos заявила, что инцидент, произошедший 14 мая, был случайным событием, находящимся вне ее контроля. Компания пообещала, что усилит меры безопасности, включая внедрение GPS-мониторинга, более тесное сотрудничество с полицией и дополнительную подготовку персонала.

По данным Госдепартамента США, путешественникам в Перу следует "проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и риска похищения людей. В некоторых районах риск повышен".

Ранее в Барселоне придумали, как обезопасить ночью гостей баров и дискотек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Генерал США заявил о применении Россией кинетического оружия в космосе
Мир
06:58, Сегодня
Генерал США заявил о применении Россией кинетического оружия в космосе
Кот занимался контрабандой наркотиков в Коста-Рике
Мир
05:59, Сегодня
Кот занимался контрабандой наркотиков в Коста-Рике
Трое детей и двое взрослых погибли после атаки смертника на школьный автобус в Пакистане
Мир
03:40, 22 мая 2025
Трое детей и двое взрослых погибли после атаки смертника на школьный автобус в Пакистане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: