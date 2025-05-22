Вооруженные люди грабят туристов в популярной для путешествий стране

Вооруженные люди захватили туристическую лодку в тропических лесах Амазонки в Перу, ограбили всех 14 человек на борту и заставили их опустошить свои банковские счета через мобильные приложения, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, испанская тиктокерша Элизабет де ла Альмудена, у которой на платформе более 235 тыс. подписчиков, опубликовала 4,5-минутное видео о пережитом инциденте.

По ее словам, она была частью группы из 14 человек, включая ее родителей и 6-летнюю дочь, которые отправились в однодневную экскурсию на лодке из города Икитос, популярного отправного пункта для исследования тропического леса.

По словам де ла Альмудены, четверо мужчин, вооруженных пистолетами и пулеметом, поднялись на борт лодки и увели ее в глубь леса, где забрали у нее все вещи и даже мотор судна.

"Через приложения для мобильных телефонов они попросили нас снять деньги со счетов и перевести их на один из их счетов", – добавила потерпевшая.

Затем пассажиры оторвали с лодки куски дерева и использовали их вместо весел. Так они поплыли вниз по реке, где встретили других путешественников в лодке, которая и отбуксировала их в безопасное место.

Де ла Альмудена заявила, что у туристической компании Canopy Tours Iquitos на судне не было GPS-трекера, страховки и мер безопасности, несмотря на то, что подобные инциденты уже случались в этом районе.

В ответ на это компания Canopy Tours Iquitos заявила, что инцидент, произошедший 14 мая, был случайным событием, находящимся вне ее контроля. Компания пообещала, что усилит меры безопасности, включая внедрение GPS-мониторинга, более тесное сотрудничество с полицией и дополнительную подготовку персонала.

По данным Госдепартамента США, путешественникам в Перу следует "проявлять повышенную осторожность из-за преступности, гражданских беспорядков и риска похищения людей. В некоторых районах риск повышен".

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