В Египте россиянку ранила ядовитая рыба-хирург

Во время купания в Красном море россиянка получила травму от рыбы-хирурга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24 мая Telegram-канал SHOT, девушка почувствовала резкую боль в ноге – позже на коже обнаружили глубокую резаную рану. В этот момент рядом проплывала характерная для региона рыба-хирург, известная своими острыми шипами.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей зашили рану и назначили курс антибиотиков и обезболивающих. Сейчас туристка жалуется на отек и жар в ноге. На кадрах, попавших в сеть, видно, что поврежденная конечность сильно опухла и перевязана.

Женщина собирается обратиться в стационар, чтобы избежать осложнений – шипы рыб-хирургов покрыты токсичной слизью, которая может вызывать воспаление и заражение.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 18 мая 2025 года рекламный щит рухнул в аэропорту Египта прямо на туристов из Казахстана, которые ожидали посадки на рейс DV5270 до Астаны. Одна женщин погибла, еще две получили травмы.