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Мир

В Северной Корее прошли аресты по делу о неудачном спуске корабля на воду

эсминец, корабли, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 10:01 Фото: pixabay
Северокорейские власти задержали трех должностных лиц судоверфи в связи с инцидентом при спуске на воду нового военного эсминца, сообщает Zakon.kz.

Ранее Ким Чен Ын назвал произошедшее "преступлением, к которому привела неосторожность, безответственность и ненаучный эмпиризм".

По информации официального информационного агентства Северной Кореи ЦТАК, задержанные – главный инженер северной верфи Чхонджин, где был построен эсминец, а также руководитель строительства и административный менеджер.

В публикации говорится, что они "несут ответственность за аварию".

О пострадавших в результате инцидента северокорейские власти не сообщают, расследование продолжается.

Церемония спуска на воду военного эсминца весом в пять тысяч тонн состоялась 21 мая 2025 года. На верфи присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Корабль потерял равновесие, в результате чего получил повреждения корпус, части днища оказались раздавлены.

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Андрей Дюсупов
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