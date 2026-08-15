Президент Южной Кореи призвал окончательно завершить Корейскую войну

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал возобновить переговоры с КНДР, чтобы перейти от действующего перемирия к полноценному миру на Корейском полуострове, сообщает Zakon.kz.

Выступая в годовщину освобождения Кореи от японского колониального господства, Ли заявил, что Север и Юг должны стремиться к мирному сосуществованию. По его словам, Сеул намерен добиваться гарантий предотвращения нового конфликта и создания "мирного режима".

Ли также призвал к диалогу между КНДР и другими заинтересованными сторонами для формального завершения Корейской войны 1950-1953 годов. Боевые действия тогда прекратились после заключения соглашения о перемирии, однако мирный договор так и не был подписан, пишет The Guardian.

Президент Южной Кореи отметил, что в рамках возможных переговоров необходимо обсуждать и меры по ограничению ядерного потенциала Пхеньяна. Сеул, по его словам, готов последовательно снижать напряженность и создавать многоуровневые механизмы безопасности для предотвращения эскалации.

При этом отношения двух Корей остаются замороженными. Ким Чен Ын ранее отказался от курса на воссоединение и назвал Южную Корею враждебным государством. Пхеньян также отвергал предложения Сеула о сотрудничестве и критиковал совместные военные учения Южной Кореи и США.

В той же речи Ли затронул отношения с Японией. Он призвал помнить об историческом прошлом, но одновременно развивать сотрудничество, и выразил надежду на "новые 60 лет мира и процветания" между двумя странами.

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