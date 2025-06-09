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Мир

Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли: Трамп прокомментировал беспорядки в США

Дональд Трамп прокомментировал беспорядки в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 22:28 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп заявил, что город был бы полностью уничтожен, если бы туда не ввели Национальную гвардию для подавления беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Мы приняли отличное решение, направив Нацгвардию на подавление насильственных спровоцированных беспорядков в Калифорнии", – заявил он.

По его словам, если бы этого не было сделано, "Лос-Анджелес был бы стерт с лица земли".

Кроме того, политик раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, заявив, что они должны "поблагодарить президента Трампа", вместо того чтобы утверждать, что федеральная помощь не требовалась.

Массовые протесты в Калифорнии начались после рейда полиции по поиску нелегальных мигрантов, в результате которого были задержаны 45 человек. 8 июня 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии на фоне массовых протестов из-за миграционных рейдов.

В МИД РК прокомментировали возможность эвакуации казахстанцев из Лос-Анджелеса.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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