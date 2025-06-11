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Мир

Женихи остались без золота и жен: фиктивные свадьбы шокировали Индию

свадьба, церемония, Индия, мошенники, тюрьма, обман, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:49 Фото: pixabay
В Индии арестовали банду брачных аферистов. Злоумышленники действовали по четкому плану. За три года они смогли устроить 15 фиктивных свадеб, сообщает Zakon.kz.

Обманывать желающих обрести семейное счастье также "помогали" фальшивые родители и лжесвященники (брахманы). Обманывали как мусульман, так и индуистов.

Известно, что аферисты выходили на неженатых мужчин, которым было трудно найти спутницу жизни, и заманивали их под разными предлогами.

Далее, как отмечено в публикации издания News9Live, когда брак был согласован, злоумышленники организовывали брачные церемонии.

Подставная невеста сбегала с драгоценностями вскоре после торжественной церемонии. Иногда фальшивая невеста задерживалась в доме свекров до двух-трех дней. К примеру, если было сложно выбраться из их дома, то за ней приходили фальшивые родители и забирали невесту под предлогом совершения еще одного обряда.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 12:49
Население Индии приблизилось к 1,5 млрд человек

Ранее мы рассказывали другую необычную историю. Так, в одном из штатов Индии пожилая женщина, мать четырех женатых сыновей, сбежала со своим 30-летним любовником после того, как, предположительно, забрала с собой драгоценности невесток.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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