Блогер заявила в полицию на мужа, потеряв двух подписчиков

Диковинный случай произошел в Индии. Там блогер по имени Ниша решила обвинить супруга в потере подписчиков. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Однако эти действия не помогли вернуть пользователей. К тому же семейная жизнь дала трещину, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, контент-мейкер была довольно активной. Ежедневно в Instagram она выкладывала по несколько видео. Однако такое положение вещей не устраивало ее супруга. Муж хотел, чтобы его вторая половина уделяла больше времени домашним обязательствам.

Уменьшив свою блогерскую деятельность, Ниша столкнулась с отписками. Несмотря на то, что она потеряла всего двух подписчиков, ее это очень огорчило. Тогда она приняла решительные действия. А именно: вернулась к родителям и обратилась в отделение полиции, специализирующееся на преступлениях, совершенных в отношении женщин.

Как сказано в публикации издания Independent, супруг, пришедший в полицию, выразил свою точку зрения. Стражи порядка выступили в качестве посредников для урегулирования конфликта. В итоге Ниша отозвала жалобу, но в дом к мужу так и не вернулась.

Материал по теме Блогеры из Актау заработали более 162 млн тенге на масштабной онлайн-лотерее: ими заинтересовалось АФМ

Ранее мы рассказывали, что российский блогер Марина Кузьменко, более известная как Маришка Майонезик, умерла в возрасте 28 лет. Она была известна тем, что снимала ролики в жанре мукбанк – потребление больших порций вредной еды, обильно сдабривая ее майонезом и кетчупом.