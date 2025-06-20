Илон Маск и политическое убежище в России: что об этом известно

С вечера 19 июня 2025 года в СМИ и соцсетях распространяют информацию о том, что якобы в Министерство иностранных дел (МИД) России поступила просьба американского миллиардера Илона Маска о предоставлении политического убежища, сообщает Zakon.kz.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru, что МИД получил соответствующий запрос и ответ должен поступить в течение месяца.

"Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой", – сказал депутат.

Эту информацию восприняли и подхватили как обращение самого предпринимателя в российское внешнеполитическое ведомство. "Маск попросил убежища в России", "Маск просит Россию о политическом убежище", "Даванков рассказал о запросе Маска на политическое убежище в России" – запестрила поисковая лента заголовками. Однако это не так.

Оказалось, что сам американский бизнесмен к этому не имеет никакого отношения, и он никуда не обращался. В пресс-службе партии "Новые люди" объяснили изданию "Подъем", что в российское внешнеполитическое ведомство с запросом про Маска обратился сам Владислав Даванков.

"Все всех неверно поняли, это некорректно вышло в статье. Запрос про Маска в МИД отправлял Владислав Даванков, вот на него ждем ответ", – сообщили в партии.

В последнее время у Илона Маска были достаточно напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Маск 3 июня 2025 года раскритиковал проект бюджета, предложенного администрацией Трампа. В ответ Трамп заявил, что крайне разочарован предпринимателем после его резких высказываний. Маск позже поддержал идею блогера Яна Майлза Чонго объявить импичмент Трампу и заменить его на вице-президента страны Джей Ди Вэнса, а также заявил, что действующий глава США фигурирует в "файлах Эпштейна". Затем Трамп резко высказался о Маске, назвав его человеком, "который потерял рассудок". А уже 9 июня основатель компаний SpaceX поддержал Трампа. И затем Трамп и Маск обсудили свой конфликт наедине.