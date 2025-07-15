Пес пожертвовал собой, чтобы спасти десятки жизней в Колумбии
По информации CBS, об инциденте стало известно всего через два дня после того, как в том же районе взорвалась бомба, привязанная к ослу, в результате чего один солдат погиб, а двое получили ранения.
По словам властей, Сансону в результате взрыва раздробило ногу, но он смог доползти до своего наставника, солдата Карлоса Эдуардо Беленьо.
"Самсон потерял одну конечность, но спас жизни 36 солдат и сотен жителей деревни Ла-Райя, которые ежедневно проезжают через этот район", – говорится в сообщении в соцсетях Второй дивизии Национальной армии.
Власти сообщили, что Сансон восстанавливается после операции, а его ногу пришлось ампутировать.
Колумбийские военные возложили ответственность за взрыв на ELN, группировку численностью около 6 тыс. бойцов, которая борется с правительством Колумбии.
У каждого человека есть сердце, но чем оно наполнено – другой вопрос. История песика по кличке Китон, который живет без верхней части мордочки, показывает, насколько разными бывают люди. Одни изуродовали его, а другие вернули веру в человечество.