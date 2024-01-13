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В Колумбии оползень унес жизни 18 человек

оползень, Колумбия Фото: pixabay
Национальное управление по управлению рисками и стихийными бедствиями распространило информация о том, что лавина накрыла шоссе на оживленной муниципальной дороге в горной местности, соединяющей города Кибо и Медельин на западе Колумбии, сообщат Zakon.kz.

В результате стихийного бедствия около 35-ти пострадавших были доставлены в различные больницы по меньшей мере 18 человек погибло, сообщает ABC News.

Власти Колумбии объявили, что начали операцию по поиску пропавших без вести людей, которые, возможно, все еще находятся под обломками

Подразделение по управлению рисками не уточнило, что могло вызвать лавину, но министерство обороны страны предположило, что возможно оползень случился из-за дождя. Неблагоприятные погодные условия  и на данный момент затрудняют проведение поисковых мероприятий.

В социальных сетях распространяется видео на котором якобы запечатлен момент начала схода лавины. Поток сходит с горы и сносит с шоссе несколько автомобилей. Однако проверить подлинность видео не возможно.

Президент Густаво Петро написал в Твиттере, что его правительство окажет всю необходимую поддержку всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что снежная насыпь парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск – Алтай более чем на два часа. К самопроизвольному сходу лавины привели осадки и резкая смена температуры воздуха.

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