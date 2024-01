В Колумбии оползень унес жизни 18 человек

В результате стихийного бедствия около 35-ти пострадавших были доставлены в различные больницы по меньшей мере 18 человек погибло, сообщает ABC News.



Власти Колумбии объявили, что начали операцию по поиску пропавших без вести людей, которые, возможно, все еще находятся под обломками

Подразделение по управлению рисками не уточнило, что могло вызвать лавину, но министерство обороны страны предположило, что возможно оползень случился из-за дождя. Неблагоприятные погодные условия и на данный момент затрудняют проведение поисковых мероприятий.

В социальных сетях распространяется видео на котором якобы запечатлен момент начала схода лавины. Поток сходит с горы и сносит с шоссе несколько автомобилей. Однако проверить подлинность видео не возможно.

At least 18 people died and 30 injured after two landslides that occurred on a road near the town of Carmen de Atrato, in the department of Chocó, Colombia 🇨🇴 | 12 January 2024 | #landslide #derrumbe #tragedia #CarmendeAtrato #Chocó #Colombia pic.twitter.com/IP0rxrc1X9