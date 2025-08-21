Северная Корея строит секретную базу с ракетами, которые могут достичь США и Азии

Согласно новому исследованию, у Северной Кореи есть секретная военная база недалеко от границы с Китаем, которая представляет "потенциальную ядерную угрозу" для материковой части США, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, исследователи пояснили, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые, вероятно, будут размещены на военной базе, "представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов".

Фото: SIS/Beyond Parallel/Planet 2025

По предварительным данным, на базе могут размещаться от шести до девяти современных межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, а также мобильные пусковые установки и тысячи военнослужащих. Хотя это оружие вряд ли будет оснащено ядерными боеголовками, оно способно их нести.

Это место, о котором, как утверждается в докладе, Северная Корея никогда публично не упоминала, было обнаружено лишь недавно, несмотря на строгий международный режим, призванный ограничить дальнейшее развитие ядерной и баллистических ракетных программ Северной Кореи.

Исследователи заявили, что доклад основан на интервью с перебежчиками и официальными лицами по всему миру, а также на рассекреченных документах, спутниковых снимках и информации из открытых источников.

В докладе говорится, что вооружение на базе может включать северокорейские МБР "Хвасон-15" или "Хвасон-18", способные нести ядерный заряд, а также ракету, тип которой пока не разглашается.

Строительство базы Синпхун-дон началось около 2004 года, и к 2014 году она была "в целом завершена и введена в эксплуатацию", говорится в отчете. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что база продолжает развиваться, "активна и содержится в хорошем состоянии по северокорейским стандартам".

