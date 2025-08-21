Северная Корея строит секретную базу с ракетами, которые могут достичь США и Азии
По информации NBC News, исследователи пояснили, что межконтинентальные баллистические ракеты, которые, вероятно, будут размещены на военной базе, "представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов".
Фото: SIS/Beyond Parallel/Planet 2025
По предварительным данным, на базе могут размещаться от шести до девяти современных межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи, а также мобильные пусковые установки и тысячи военнослужащих. Хотя это оружие вряд ли будет оснащено ядерными боеголовками, оно способно их нести.
Это место, о котором, как утверждается в докладе, Северная Корея никогда публично не упоминала, было обнаружено лишь недавно, несмотря на строгий международный режим, призванный ограничить дальнейшее развитие ядерной и баллистических ракетных программ Северной Кореи.
Исследователи заявили, что доклад основан на интервью с перебежчиками и официальными лицами по всему миру, а также на рассекреченных документах, спутниковых снимках и информации из открытых источников.
В докладе говорится, что вооружение на базе может включать северокорейские МБР "Хвасон-15" или "Хвасон-18", способные нести ядерный заряд, а также ракету, тип которой пока не разглашается.
Строительство базы Синпхун-дон началось около 2004 года, и к 2014 году она была "в целом завершена и введена в эксплуатацию", говорится в отчете. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что база продолжает развиваться, "активна и содержится в хорошем состоянии по северокорейским стандартам".
