Мир

Ким Чен Ын едет из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде

Ким Чен Ын едет в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 05:00 Фото: en.yna.co.kr
2 сентября бронепоезд лидера КНДР пересек китайскую границу, сообщает Zakon.kz.

Ким покинул Пхеньян в понедельник вечером, пишет Yonhap. Из-за усиленных мер безопасности спецпоезд движется медленно, и, по данным южнокорейского агентства, поездка в общей сложности может занять до 24 часов.

Фото: en.yna.co.kr

Лидер КНДР направляется в Пекин на военный парад по случаю 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. Там запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, российским президентом Владимиром Путиным и другими лидерами.

"Участие в предстоящем параде станет первым случаем, когда лидер Северной Кореи посещает китайский военный парад с 1959 года. Сам Ким Чен Ын последний раз посещал Пекин в 2019 году", – говорится в публикации.

По данным издания, визит в Китай станет для северокорейского режима возможностью укрепить связи с Китаем и Россией, а также попыткой ослабить свою международную изоляцию. Также, по мнению наблюдателей, появление Кима рядом с Си и Путиным на военном параде также может помочь укрепить его позиции в будущих переговорах с США, поскольку Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей готовности возобновить диалог с лидером КНДР.

Также президент Грузии требует большего внимания Трампа к грузинскому народу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
