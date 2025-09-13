Илон Маск предложил Макгрегору финансовую поддержку в президентской гонке в Ирландии

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о желании 54-летнего американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска оказать ему финансовую помощь в президентской гонке в Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Ролик об этом распространился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Илон – настоящий супергерой. Он уделил мне много времени и пообещал свою поддержку. Вы знаете, он даже предложил финансовую помощь, но я сказал, что мне это не надо. Я здесь не ради денег. Но он – заслуга человечества. Я это очень ценю", – заявил Макгрегор.

😳💰Conor Mcgregor says Elon Musk offered him financial support in his pursuit for Ireland politics:



"Elon is an actual superhero. Gave me a lot of his time. Pledged his support. You know, he even offered financial help, but I say, I'm not here. I'm not after that. He is a… pic.twitter.com/0ZfQGvtIIU — Home of Fight (@Home_of_Fight) September 13, 2025

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года. 4 сентября Макгрегор официально заявил, что вступил в президентскую гонку. После этого Маск публично поддержал спортсмена.

Однако 37-летний Макгрегор пока не имеет права баллотироваться. Приближается крайний срок – 24 сентября, необходимый для выполнения требований к бюллетеню. Согласно избирательному законодательству страны, кандидат в президенты Ирландии для включения в президентский бюллетень может быть выдвинут не менее чем 20 членами Эряхтас (Oireachtas – парламент Ирландии) или не менее чем четырьмя местными органами власти.



Отметим, что ранее Маск заявлял будто разочаровался в политической деятельности.