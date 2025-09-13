#АЭС в Казахстане
Мир

Илон Маск предложил Макгрегору финансовую поддержку в президентской гонке в Ирландии

Конор Макгрегор решил пойти в политику, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 20:09 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал о желании 54-летнего американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска оказать ему финансовую помощь в президентской гонке в Ирландии, сообщает Zakon.kz.

Ролик об этом распространился в социальной сети Х (бывшая Twitter).

"Илон – настоящий супергерой. Он уделил мне много времени и пообещал свою поддержку. Вы знаете, он даже предложил финансовую помощь, но я сказал, что мне это не надо. Я здесь не ради денег. Но он – заслуга человечества. Я это очень ценю", – заявил Макгрегор.

Президентские выборы в Ирландии намечены на 11 ноября 2025 года. 4 сентября Макгрегор официально заявил, что вступил в президентскую гонку. После этого Маск публично поддержал спортсмена.

Однако 37-летний Макгрегор пока не имеет права баллотироваться. Приближается крайний срок – 24 сентября, необходимый для выполнения требований к бюллетеню. Согласно избирательному законодательству страны, кандидат в президенты Ирландии для включения в президентский бюллетень может быть выдвинут не менее чем 20 членами Эряхтас (Oireachtas – парламент Ирландии) или не менее чем четырьмя местными органами власти.

Отметим, что ранее Маск заявлял будто разочаровался в политической деятельности.

