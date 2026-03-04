Ключевые командные центры Ирана в восточной части Тегерана выведены из строя
Фото: azureedge.net
Военно-воздушные силы Израиля провели масштабный удар по крупному военному комплексу Ирана в восточном Тегеране, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ЦАХАЛ в Telegram, комплекс включал штаб-квартиры всех иранских силовых структур. Также в комплексе была зафиксирована деятельность иранских оперативников.
Командные центры комплекса, по которым нанесен удар, включают:
- Штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (IRGC).
- Штаб-квартиру Разведывательного управления.
- Штаб-квартиру "Басидж".
- Штаб-квартиру "Кудс".
- Штаб-квартиру внутренних сил безопасности.
- Штаб-квартиру киберподразделения.
- Штаб-квартиру подразделения внутренних сил безопасности, отвечающего за подавление протестов.
По данным Армии обороны Израиля, на местах находились иранские оперативники.
Ранее Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели 500 американских военных.
28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.
