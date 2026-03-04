Ключевые командные центры Ирана в восточной части Тегерана выведены из строя

Военно-воздушные силы Израиля провели масштабный удар по крупному военному комплексу Ирана в восточном Тегеране, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ЦАХАЛ в Telegram, комплекс включал штаб-квартиры всех иранских силовых структур. Также в комплексе была зафиксирована деятельность иранских оперативников.

Командные центры комплекса, по которым нанесен удар, включают:

Штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (IRGC).

Штаб-квартиру Разведывательного управления.

Штаб-квартиру "Басидж".

Штаб-квартиру "Кудс".

Штаб-квартиру внутренних сил безопасности.

Штаб-квартиру киберподразделения.

Штаб-квартиру подразделения внутренних сил безопасности, отвечающего за подавление протестов.

По данным Армии обороны Израиля, на местах находились иранские оперативники.

Ранее Иран обвинил Трампа и Нетаньяху в гибели 500 американских военных.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.