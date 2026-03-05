Жуткие предсказания Нострадамуса связали с событиями на Ближнем Востоке

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вспомнили многовековые пророчества Нострадамуса. Последователи провидца утверждают, что некоторые из его предсказаний, похоже, сбываются в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Мишель де Ностредам, астролог XVI века, по мнению некоторых исследователей, предсказал важные мировые события, включая теракты 11 сентября и смерть принцессы Дианы, в своей книге "Пророчества" (Les Propheties), изданной в 1555 году.

В его текстах не указаны точные даты, но верующие утверждают, что отрывки могут быть связаны с событиями, происходящими в этом году: от эскалации глобальных конфликтов до политических потрясений, пишет Daily Mail.

Один из отрывков, обозначенный как Катрен I:26, гласит: "Возникнет огромный рой пчел… ночью засада…". Его интерпретируют как использование беспилотников в военных целях как США, так и Ираном. Последователи Нострадамуса утверждают, что образ жужжащих "пчел", появляющихся в ночи, может метафорически описывать звук и внешний вид дронов, движущихся к целям.

Некоторые исследователи также указывают на неоднократные упоминания Нострадамусом внезапных нападений и необычного оружия как на дополнительное доказательство того, что его сочинения могут отражать современную войну.

Другое предсказание предупреждает о затяжном конфликте: "Семь месяцев великой войны, люди погибнут от зла, король не потерпит поражения". Последователи считают, что упоминание "семимесячной войны" может быть предупреждением о том, как долго может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.

Еще одно предсказание Нострадамуса гласит: "Когда Марс будет править среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с восточной стороны, а западная сторона погрузится в тишину и погаснет". Поскольку Марс был древнеримским богом войны, некоторые толкователи считают, что этот отрывок указывает на то, что 2026 год может стать еще одним годом, отмеченным жестокими глобальными конфликтами.

Историки предупреждают, что четверостишия Нострадамуса намеренно расплывчаты и допускают различные интерпретации, но его труды часто всплывают на поверхность в моменты глобальных кризисов.

Астролог, умерший в 1566 году, написал около 1000 пророческих стихотворений в сборнике "Пророчества", многие из которых описывают бедствия, войны и политические потрясения.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ на удары США и Израиля Иран нанес удары по Израилю и арабским странам Персидского залива, включая Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. 5 марта БПЛА прилетели в аэропорт в Азербайджане.

