КНДР запустила более 10 баллистических ракет в море на фоне учений США и Южной Кореи

Северная Корея 14 марта 2026 года запустила более десяти баллистических ракет в сторону моря у восточного побережья страны. Пуски произошли на фоне масштабных военных учений США и Южной Кореи и обсуждений возможного возобновления диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает Zakon.kz.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района недалеко от Пхеньяна около 13:20 по местному времени, пишет The Guardian.

Береговая охрана Японии сообщила об обнаружении объекта, предположительно баллистической ракеты, упавшей в море. По данным телекомпании NHK со ссылкой на военных, ракета, вероятно, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея более двух десятилетий проводит испытательные запуски различных баллистических и крылатых ракет в рамках программы создания средств доставки ядерного оружия. В связи с этим с 2006 года страна находится под санкциями Совета Безопасности ООН, однако продолжает развивать ракетные технологии.

На этой неделе Сеул и Вашингтон начали масштабные совместные учения. По их словам, они носят оборонительный характер и направлены на проверку готовности к возможным угрозам со стороны КНДР.

Пхеньян регулярно критикует такие маневры, называя их "генеральной репетицией" вооруженной агрессии против страны.

Одновременно США пытаются возобновить дипломатический диалог с Северной Кореей, приостановленный с 2019 года. На встрече в Вашингтоне южнокорейский премьер-министр обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Трамп считает встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном "полезной" и не исключает возможность нового саммита. Американская администрация также рассматривает вариант проведения переговоров в этом году, возможно, во время визита Трампа в Китай.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что отношения между странами могли бы улучшиться, если бы Вашингтон признал ядерный статус Северной Кореи. Одновременно Пхеньян резко критикует инициативы Сеула по сближению, называя их "обманчивым фарсом".

Ранее иностранные СМИ с подачи южнокорейской разведки назвали дочь лидера Северной Кореи Ким Джу Э его преемницей, якобы ее "назначили" официально.