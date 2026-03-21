Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке
Как пишет Oxu.Az, Ким Чен Ын посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.
Фото: ЦТАК
На новых фото он находится на танке, рядом с ним сидит его дочь. На технике установлен государственный флаг КНДР.
Ким Чен Ын сообщил, что новый танк является результатом многолетней разработки и оснащен, в частности, современной системой управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, техника повысит боеспособность армии и позволит эффективно вести бой, в том числе ночью.
"Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк. Надо отметить, что полностью преодолена боевая ограниченность наших бронетанковых сил, которые были слабы в ночных боях. Это и есть большая перемена", – сказал он.
