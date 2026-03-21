Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке

Согласно фотографиям, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на танке во время посещения военных учений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Ким Чен Ын посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.

На новых фото он находится на танке, рядом с ним сидит его дочь. На технике установлен государственный флаг КНДР.

Ким Чен Ын сообщил, что новый танк является результатом многолетней разработки и оснащен, в частности, современной системой управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, техника повысит боеспособность армии и позволит эффективно вести бой, в том числе ночью.

"Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк. Надо отметить, что полностью преодолена боевая ограниченность наших бронетанковых сил, которые были слабы в ночных боях. Это и есть большая перемена", – сказал он.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Шотландии задержала 34-летнего мужчину и 31-летнюю женщину после инцидента на военно-морской базе HM Naval Base Clyde.