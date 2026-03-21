Мир

Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке

Военная техника, танк, военные, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 07:40 Фото: ЦТАК
Согласно фотографиям, опубликованным Центральным телеграфным агентством Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э прокатился на танке во время посещения военных учений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Ким Чен Ын посетил учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.

Фото: ЦТАК

На новых фото он находится на танке, рядом с ним сидит его дочь. На технике установлен государственный флаг КНДР.

Ким Чен Ын сообщил, что новый танк является результатом многолетней разработки и оснащен, в частности, современной системой управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, техника повысит боеспособность армии и позволит эффективно вести бой, в том числе ночью.

"Я уверен, что в мире не существует бронетанкового оружия с такой мощной функцией самозащиты, как этот танк. Надо отметить, что полностью преодолена боевая ограниченность наших бронетанковых сил, которые были слабы в ночных боях. Это и есть большая перемена", – сказал он.

Ранее мы сообщали о том, что полиция Шотландии задержала 34-летнего мужчину и 31-летнюю женщину после инцидента на военно-морской базе HM Naval Base Clyde.

Аксинья Титова
Читайте также
Ким Чен Ын c дочкой проверили новые отели в Северной Корее
06:15, 24 декабря 2025
Ким Чен Ын заявил о "новых планах" северокорейской армии
08:55, 01 декабря 2025
Ким Чен Ын завершил рабочую поездку в Россию
14:05, 17 сентября 2023
Команда вратаря из Казахстана проиграла третий матч подряд в юниорской лиге Канады
07:40, Сегодня
Александр Шевченко успешно стартовал на "Мастерсе" в Майами
07:17, Сегодня
Казахстанский хоккеист отметился заброшенной шайбой в заокеанской лиге
06:58, Сегодня
"Вашингтон" Овечкина одержал победу над "Нью-Джерси"
06:42, Сегодня
