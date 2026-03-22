#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Мир

В Судане при атаке на медучреждение погибли 64 человека

свечка, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 10:18 Фото: freepik
В Судане в результате удара по медицинскому учреждению погибли 64 человека, еще 89 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом в субботу сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет The Guardian.

Ранее гуманитарное управление ООН в Судане заявило, что потрясено атакой на больницу в Восточном Дарфуре, где, по предварительным данным, погибли десятки людей, в том числе дети.

Суданская правозащитная группа "Экстренные юристы" сообщила, что удар по университетской больнице Эль-Даейна нанес армейский беспилотник. ВОЗ подтвердила сам факт нападения, но не назвала виновную сторону. По данным организации, в результате атаки пострадали медицинское учреждение, персонал, пациенты, лекарства и складские помещения.

Эль-Даейн находится под контролем Сил быстрого реагирования. Город регулярно подвергается атакам со стороны армии, которая пытается вытеснить военизированные формирования из центральных районов страны в Дарфур.

Удары беспилотников стали одной из характерных черт войны в Судане. В ООН ранее заявляли, что стороны конфликта все чаще применяют мощные дроны и взрывное оружие в густонаселенных районах. По данным организации, к декабрю в результате атак на медучреждения с начала войны погибли более 1800 человек, включая 173 медработников.

Война в Судане уже унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила более 11 миллионов покинуть свои дома. По оценке ООН, свыше 33 миллионов человек по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.

В сентябре 2025 года десятки людей погибли после удара беспилотника по мечети в Судане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: