В Судане при атаке на медучреждение погибли 64 человека

В Судане в результате удара по медицинскому учреждению погибли 64 человека, еще 89 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об этом в субботу сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет The Guardian.

Ранее гуманитарное управление ООН в Судане заявило, что потрясено атакой на больницу в Восточном Дарфуре, где, по предварительным данным, погибли десятки людей, в том числе дети.

Суданская правозащитная группа "Экстренные юристы" сообщила, что удар по университетской больнице Эль-Даейна нанес армейский беспилотник. ВОЗ подтвердила сам факт нападения, но не назвала виновную сторону. По данным организации, в результате атаки пострадали медицинское учреждение, персонал, пациенты, лекарства и складские помещения.

Эль-Даейн находится под контролем Сил быстрого реагирования. Город регулярно подвергается атакам со стороны армии, которая пытается вытеснить военизированные формирования из центральных районов страны в Дарфур.

Удары беспилотников стали одной из характерных черт войны в Судане. В ООН ранее заявляли, что стороны конфликта все чаще применяют мощные дроны и взрывное оружие в густонаселенных районах. По данным организации, к декабрю в результате атак на медучреждения с начала войны погибли более 1800 человек, включая 173 медработников.

Война в Судане уже унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила более 11 миллионов покинуть свои дома. По оценке ООН, свыше 33 миллионов человек по всей стране нуждаются в гуманитарной помощи.

В сентябре 2025 года десятки людей погибли после удара беспилотника по мечети в Судане.