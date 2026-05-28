Известного боксера и стримера арестовали после ночи на роскошной яхте

Популярного стримера и боксера DeenTheGreat, настоящее имя которого Нуридин Шабазз, задержали в Майами-Бич по подозрению в попытке ограбления. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC 6 South Florida, конфликт произошел на яхте, где находилась женщина, знакомая блогера. Как утверждается, Шабазз попросил ее покинуть судно после того, как с ней начали общаться другие мужчины.

После этого, по версии следствия, стример попытался забрать у женщины телефон, чтобы помешать ей снимать происходящее. Во время потасовки он схватил ее за руку, оставив небольшую царапину, однако завладеть устройством так и не смог.

Владелец яхты передал полиции видео с места инцидента. На записи, как утверждают следователи, видно, что блогер несколько раз пытался выхватить телефон у женщины, после чего между ними завязалась борьба.

Позже Шабазза задержали после того, как он покинул яхту. Сам он заявил полицейским, что думал, будто телефон принадлежит ему.

Суд обязал 25-летнего стримера не приближаться к предполагаемой потерпевшей и назначил залог в размере 2500 долларов. ДинTheGreat известен в соцсетях и ранее участвовал в выставочных боксерских боях.

