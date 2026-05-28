#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
477.48
555.83
6.65
Мир

Известного боксера и стримера арестовали после ночи на роскошной яхте

Известного стримера и боксера арестовали после конфликта на яхте, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 18:45 Фото: Instagram/deenthegreat
Популярного стримера и боксера DeenTheGreat, настоящее имя которого Нуридин Шабазз, задержали в Майами-Бич по подозрению в попытке ограбления. Об этом сообщили местные правоохранительные органы, сообщает Zakon.kz.

По данным NBC 6 South Florida, конфликт произошел на яхте, где находилась женщина, знакомая блогера. Как утверждается, Шабазз попросил ее покинуть судно после того, как с ней начали общаться другие мужчины.

После этого, по версии следствия, стример попытался забрать у женщины телефон, чтобы помешать ей снимать происходящее. Во время потасовки он схватил ее за руку, оставив небольшую царапину, однако завладеть устройством так и не смог.

Владелец яхты передал полиции видео с места инцидента. На записи, как утверждают следователи, видно, что блогер несколько раз пытался выхватить телефон у женщины, после чего между ними завязалась борьба.

Позже Шабазза задержали после того, как он покинул яхту. Сам он заявил полицейским, что думал, будто телефон принадлежит ему.

Суд обязал 25-летнего стримера не приближаться к предполагаемой потерпевшей и назначил залог в размере 2500 долларов. ДинTheGreat известен в соцсетях и ранее участвовал в выставочных боксерских боях.

Ранее сообщалось, что казахстанец покорил мир и забрал "Оскар для блогеров" в Каннах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
арест
14:24, 26 октября 2025
Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
Российского профессора задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже
13:16, 17 января 2024
Российского профессора задержали в Эстонии по подозрению в шпионаже
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
14:13, 22 мая 2026
В Тбилиси задержали супругов, которых разыскивал Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
19:07, Сегодня
Казахстан разгромил Индию и вновь сыграет с Ираном на чемпионате Центральной Азии
Фото: ATP
18:41, Сегодня
Теннисисты, о которых Бублик говорил, что их цель "обоссать его и Медведа", вылетели с "РГ"
Фото: ФК &quot;Актобе&quot;
18:15, Сегодня
Гол ударом через себя - в видеообзоре матча КПЛ "Окжетпес" - "Актобе"
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:15, Сегодня
Супертяжеловес Арыстан Темиргали проиграл за Казахстан в финале чемпионата Азии по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: