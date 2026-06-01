Разгадана тайна синяков Трампа

Названа причина частого появления синяков и пятен на руках президента США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Завесу тайны, будоражащей фантазии многих людей по всему миру, приоткрыл врач, отвечавший за новое медицинское обследование 79-летнего главы Белого дома.

Обследование проводили в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Врач Трампа, капитан Шон Барбабелла, включил в свой отчет наблюдения о синяках на руке Трампа, пишет Ladbible. Он указал, что синяки "соответствуют незначительному раздражению мягких тканей, связанному с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

"Это типичный и доброкачественный побочный эффект терапии аспирином. Никаких подозрительных поражений или новообразований, вызывающих опасения, выявлено не было", – указал врач.

Таким образом, синяки, по сути, вызваны сочетанием приема аспирина и необходимости для Трампа пожимать руки множеству людей. Трампу в итоге посоветовали по возможности перейти на аспирин в низкой дозировке.

Ранее Дональд Трамп рассказывал, что стал чаще, чем обычно, принимать аспирин.

29 мая 2026 года появился отчет о состоянии здоровья президента США. Он заявил, что все прошло идеально. Но плохие новости все же есть – Трамп прибавил в весе. Его вес составил 108 килограммов, что на 6 кг больше, чем в апреле 2025 года. При росте Трампа в 190 сантиметров его индекс массы тела составляет 29,7, тогда как число 30 уже считается врачами ожирением.

На синяки на руках президента США общественность обращала внимание давно, что вызывало вопросы о его здоровье. Сам Трамп признавался, что пользуется косметикой, чтобы маскировать синяки.