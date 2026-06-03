В Аргентине зрители сорвали попытку установить рекорд по длине бутерброда

В аргентинском городе Авельянеда попытка установить мировой рекорд по созданию самого длинного бутерброда завершилась неудачей после того, как зрители начали разбирать его еще до официальной фиксации результата, сообщает Zakon.kz.

Рекордный сэндвич готовили сотрудники стейк-хауса El Tano. По задумке организаторов, его длина должна была составить 750 метров, что позволило бы превзойти действующий мировой рекорд. Об этом пишет Need To Know. Для приготовления использовали около полутора тонн говяжьей вырезки, а также сыр, ветчину, орегано и другие ингредиенты.

Работы начались утром на одной из центральных улиц города. Акция привлекла большое внимание в социальных сетях, поэтому за процессом наблюдали около 30 тысяч человек. Организаторы планировали угостить гостей после того, как достижение будет официально зафиксировано.

Однако к середине дня приготовление все еще не было завершено. По мере ожидания среди собравшихся росло недовольство. В какой-то момент несколько подростков перелезли через ограждения и начали брать куски бутерброда. Вскоре к ним присоединились другие зрители, из-за чего попытка установить рекорд была сорвана.

Сотрудники El Tano выразили сожаление в связи с произошедшим, отметив, что сэндвич был практически готов к моменту, когда люди начали его растаскивать.

Действующий рекорд длины бутерброда, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, составляет 735 метров. Он был установлен в 2011 году.

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