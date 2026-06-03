#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

В Аргентине зрители сорвали попытку установить рекорд по длине бутерброда

самый длинный бутерброд, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:46 Фото: magnific
В аргентинском городе Авельянеда попытка установить мировой рекорд по созданию самого длинного бутерброда завершилась неудачей после того, как зрители начали разбирать его еще до официальной фиксации результата, сообщает Zakon.kz.

Рекордный сэндвич готовили сотрудники стейк-хауса El Tano. По задумке организаторов, его длина должна была составить 750 метров, что позволило бы превзойти действующий мировой рекорд. Об этом пишет Need To Know. Для приготовления использовали около полутора тонн говяжьей вырезки, а также сыр, ветчину, орегано и другие ингредиенты.

Работы начались утром на одной из центральных улиц города. Акция привлекла большое внимание в социальных сетях, поэтому за процессом наблюдали около 30 тысяч человек. Организаторы планировали угостить гостей после того, как достижение будет официально зафиксировано.

Однако к середине дня приготовление все еще не было завершено. По мере ожидания среди собравшихся росло недовольство. В какой-то момент несколько подростков перелезли через ограждения и начали брать куски бутерброда. Вскоре к ним присоединились другие зрители, из-за чего попытка установить рекорд была сорвана.

Сотрудники El Tano выразили сожаление в связи с произошедшим, отметив, что сэндвич был практически готов к моменту, когда люди начали его растаскивать.

Действующий рекорд длины бутерброда, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса, составляет 735 метров. Он был установлен в 2011 году.

Ранее мы сообщали, что канадец признал вину в рассылке "пакетов для самоубийств" в десятки стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Рекордный забег обернулся трагедией в горах Шотландии
00:18, 16 апреля 2026
Известный бегун погиб во время попытки установить рекорд
молния в США установила мировой рекорд
00:13, 01 августа 2025
Молния в США установила мировой рекорд
установил мировой рекорд
21:33, 08 октября 2024
Британский Король гигантских овощей установил два новых мировых рекорда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
19:45, Сегодня
"Может, с пушкой": Царукян - о том, в каком случае смог бы победить Аспиналла
Фото: НОК РК
19:30, Сегодня
Узбекские боксёры чаще лидируют в World Boxing Головкина, чем казахстанцы
Фото: WTA
18:55, Сегодня
Первая ракетка мира Соболенко не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КФФ
18:26, Сегодня
Полузащитник сборной Казахстана Караман рассказал о переходе в "Астану"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: