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Мир

22-летний мужчина зарезал таксиста ножом за то, что тот не смог найти нужный адрес

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 07:20 Фото: unsplash
В Южной Корее 22-летний мужчина получил 35 лет тюремного заключения за убийство таксиста, который вез его по маршруту, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, инцидент произошел 26 июня 2025 года в 3:27 утра в городе Хвасон. Пассажир нанес 60-летнему таксисту, который не смог отыскать нужный адрес, десятки ударов ножом и скрылся на угнанной машине. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не смогли.

Помимо этого, пострадали двое местных жителей, которые стали свидетелями нападения. Они получили переломы и ушибы. Через час после преступления, в 4:40 утра, мужчину арестовали в Сеуле.

Несмотря на попытки адвокатов доказать, что у их подзащитного есть психическое расстройство, суд приговорил его к 35 годам тюрьмы. Мужчину обязали после освобождения использовать электронное устройство для отслеживания местоположения.

Ранее сообщалось о том, что в США и Мексике расследуют серию преступлений, связанных с онлайн-знакомствами.

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Аксинья Титова
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