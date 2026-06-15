Крупный город России может стать новой Хургадой, но есть тревожный нюанс

Владивосток, крупный российский город и порт, расположенный на побережье Японского моря, к 2045 году станет второй Хургадой, сообщает Zakon.kz.

С такими смелыми и позитивными прогнозами выступили ученые. Специалисты объясняют, что причиной кардинальных изменений является изменение климата.

Согласно публикации Telegram-канала Shot, существенный рост средней температуры – увеличение на 1,5°С за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс, отмечают исследователи, прогревается и вода в бухтах. К примеру, уже сейчас в августе-сентябре ее температура доходит до комфортных 23-25°С, и показатель может увеличиться в ближайшие годы.

При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже в наши дни.

Из-за этого в Институте Мирового океана ДВФУ предсказывают, что через 15-20 лет Владивосток и Приморье могут стать курортом наподобие Хургады и Шарм-эш-Шейха. Египетского антуража добавят акулы, которые, по мнению океанологов, все чаще будут заплывать в акватории приморских городов и бухт.

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Хургада – один из ключевых и старейших курортных городов Египта на западном побережье Красного моря. Курорт растянулся почти на 40 километров вдоль побережья и всемирно известен своими песчаными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и доступными ценами на отдых.

Однако есть и негативные прогнозы: из-за изменения климата возрастает вероятность усиления тайфунов, наводнений и серьезного повышения уровня моря в ближайшие 50 лет.

Что касается Казахстана, то страна уже пережила самый жаркий год с 1941 года. Подробнее о том, когда и как это было, можно узнать тут.