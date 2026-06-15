#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Крупный город России может стать новой Хургадой, но есть тревожный нюанс

корабль, море, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:30 Фото: pixabay
Владивосток, крупный российский город и порт, расположенный на побережье Японского моря, к 2045 году станет второй Хургадой, сообщает Zakon.kz.

С такими смелыми и позитивными прогнозами выступили ученые. Специалисты объясняют, что причиной кардинальных изменений является изменение климата.

Согласно публикации Telegram-канала Shot, существенный рост средней температуры – увеличение на 1,5°С за последние 60 лет является внушительным показателем. Плюс, отмечают исследователи, прогревается и вода в бухтах. К примеру, уже сейчас в августе-сентябре ее температура доходит до комфортных 23-25°С, и показатель может увеличиться в ближайшие годы.

При этом аномально теплую воду в заливе Петра Великого фиксируют в начале октября уже в наши дни.

Из-за этого в Институте Мирового океана ДВФУ предсказывают, что через 15-20 лет Владивосток и Приморье могут стать курортом наподобие Хургады и Шарм-эш-Шейха. Египетского антуража добавят акулы, которые, по мнению океанологов, все чаще будут заплывать в акватории приморских городов и бухт.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 14:30
В России зафиксировали нашествие белых акул-людоедов и мако

Хургада – один из ключевых и старейших курортных городов Египта на западном побережье Красного моря. Курорт растянулся почти на 40 километров вдоль побережья и всемирно известен своими песчаными пляжами, развитой туристической инфраструктурой и доступными ценами на отдых.

Однако есть и негативные прогнозы: из-за изменения климата возрастает вероятность усиления тайфунов, наводнений и серьезного повышения уровня моря в ближайшие 50 лет.

Что касается Казахстана, то страна уже пережила самый жаркий год с 1941 года. Подробнее о том, когда и как это было, можно узнать тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал подробности крушения
03:40, 30 марта 2025
Капитан затонувшего в Хургаде батискафа рассказал детали трагедии
Владивосток
15:04, 01 января 2024
Еще в двух городах России объявлена угроза цунами
Во время взрыва в Измире погибли три человека
18:33, 30 июня 2024
Три человека погибли в туристическом городе Турции во время взрыва
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стали известны первые соперники &quot;Барыса&quot; в сезоне КХЛ 2026/2027
14:19, Сегодня
Стали известны первые соперники "Барыса" в сезоне КХЛ 2026/2027
Сабыржан Аккалыков
14:19, Сегодня
Боксёр Аккалыков разгромил хозяина ринга в КНР и сразится с узбекской звездой Умматалиевым
Геннадий Головкин
13:48, Сегодня
Казахстанская федерация бокса поздравила Головкина с избранием в Международный зал славы
Скончался легенда &quot;Кайрата&quot; Гулямхайдаров
13:46, Сегодня
Скончался легенда таджикского футбола и алматинского "Кайрата" Владимир Гулямхайдаров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: