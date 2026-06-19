Отзыв в соцсетях обернулся арестом туристки в Марокко

Инфлюенсер из соцсетей была задержана в аэропорту Марракеш-Менара после публикации видео, в котором она якобы критиковала условия отдыха в Марокко, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о французско-алжирской блогерше Яс Наубель, основательнице бренда по уходу за кожей. Как пишет издание MSN, 13 июня 30-летнюю женщину остановили пограничные службы, когда она готовилась к вылету во Францию.

Сообщается, что причиной задержания стало вирусное видео, опубликованное ранее в соцсетях, где блогер якобы высказывалась о небезопасном вождении и работе полиции в стране. Власти расценили опубликованный контент как оскорбительный и наносящий ущерб имиджу Марокко.

По информации следствия, Наубель подозревается в распространении материалов, содержащих клевету в отношении граждан и оскорбления в адрес государственных структур. В опубликованных фрагментах она, как утверждается, критиковала дорожную обстановку и поведение водителей, а также работу некоторых сотрудников полиции.

В настоящее время блогер остается под стражей. Власти проводят расследование, чтобы установить обстоятельства публикации и мотивы ее действий. Дело вызвало широкий общественный резонанс и активное обсуждение в социальных сетях.

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