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Мир

Кража века: женщины вынесли из банка в Петербурге 160 кг золотых монет на 13 млрд тенге

золотые монеты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 09:54 Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге (Россия) директора банка и ее менеджера подозревают в краже монет на 2 млрд рублей (примерно 13,28 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

По версии следствия, руководитель офиса одного из крупных банков при помощи своего менеджера украла почти 9 000 золотых монет. Детали громкого уголовного дела рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

описание золотой монеты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 09:54

Фото: скриншот zoloto-md.ru

Пропажу заметили 20 июня 2026 года. Исчезли монеты "Победоносец" 999-й пробы, выпущенные Центробанком РФ. Они из чистого золота – с орлом с одной стороны и Георгием Победоносцем на коне с другой. Их выпускали ограниченным тиражом – для коллекции или инвестиций.

Из банка вынесли 4 515 монет номиналом 50 рублей, 241 монету по 100 рублей, а также 4137 монет – по 200 рублей. Помогал ли кто-то женщинам вынести это все, пока неизвестно. По подсчетам "КП-Петербург", вес похищенного мог составить более 160 килограммов.

После обнаружения пропажи на следующий день главу отделения банка и ее подругу-менеджера задержали. Во вторник, 23 июня, обеих доставили в суд.

"Общая сумма похищенных монет по номиналу составляет 1 079 050 рублей 00 копеек, а общая стоимость монет из драгоценных металлов по состоянию на 20.06.2026 достигает 2 022 290 095 рублей. Менеджера отправили под домашний арест, она не возражала против данной меры. Руководителя банка заключили в СИЗО", – уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Эксперты уверены, столько драгоценного металла две женщины едва смогли бы унести.

"Однозначно, в этом преступлении были задействованы не только задержанные женщины, но и лица, которые принимали участие. Я думаю, как минимум, это инкассаторы", – считает ветеран группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов.

Специалисты считают, что подозреваемые в краже золота на 2 миллиарда рублей могли его переплавить и продать как лом. Другой вариант – контрабандой вывезти за границу или небольшими партиями продавать в другие банки.

"У каждой партии монет есть сертификаты и учетные данные. Банки ведут такие реестры, и это делает инвестиционные монеты абсолютно прозрачным инструментом и одновременно существенно затрудняет их незаконный оборот. Именно поэтому хищение в подобных масштабах крайне сложно реализовать незаметно", – отметила финансовый эксперт Мария Таткина.

На что рассчитывали те, кто пошел на столь дерзкое преступление, предстоит выяснить следователям. Пока не известно, удалось ли вернуть золотые монеты.

Подобное ограбление – не первое, но претендует на роль самого масштабного, пишет "5 канал". В марте 2024 года ячейки петербургского банка опустошили более чем на миллиард рублей. Виновного осудили по статье о краже в особо крупном размере.

В Испании ранее задержали сотрудницу гостиницы, которую подозревают в серии краж у постояльцев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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