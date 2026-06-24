ЕС может отправлять мигрантов с отказом в убежище в Узбекистан и Руанду
По данным Politico, инициативу продвигают Дания, Австрия, Греция, Германия и Нидерланды. Новый закон ЕС должен позволить создавать в третьих странах центры для мигрантов, исчерпавших все законные возможности остаться в Евросоюзе и ожидающих депортации. По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, первые соглашения планируют заключить в 2026 году, а запуск центров ожидается в 2027-м.
Окончательное решение о странах размещения пока не принято. Помимо Руанды и Узбекистана, в закрытых обсуждениях фигурирует Уганда. При этом варианты с Египтом и Ливией исключили из-за опасений, связанных с нелегальной миграцией и контрабандой людей, отмечает издание.
Сторонники инициативы считают, что новая правовая база ЕС позволит реализовать проект успешнее, чем предыдущие попытки Великобритании, Италии и Дании, столкнувшиеся с судебными и политическими препятствиями.
Однако схема уже вызвала критику. Представители ООН, правозащитники и ряд стран ЕС, включая Францию и Испанию, предупреждают о рисках нарушения прав человека. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сомневается в эффективности подобных центров и в том, что они соответствуют европейским ценностям.
Согласно новым правилам, центры будут предназначены только для мигрантов, которым окончательно отказали в праве остаться в ЕС, а не для новых соискателей убежища.
Ранее парламент Швеции поддержал предложение правительства об отмене возможности получения постоянного вида на жительство для соискателей убежища.