Америка нанесла удары по Ирану

26 июня силы Центрального командования ВС США нанесли удары по Ирану в качестве мощного ответа на атаку коммерческого судна, следовавшего транзитом через Ормузский пролив, сообщает Zakon.kz.

Американская авиация поразила иранские склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции. Информацию об этом опубликовала пресс-служба командования на своей странице в Х.

В сообщении говорится, что атака с американской стороны последовала после того, как часами ранее Иран атаковал сухогруз M/V Ever Lovely с помощью дрона-камикадзе. На момент иранской атаки грузовое судно под флагом Сингапура выходило из Ормузского пролива вдоль побережья Омана.

"Эта неоправданная агрессия иранских сил против коммерческого судоходства прямо нарушила режим прекращения огня. Кроме того, опасные действия Ирана подорвали свободу судоходства в условиях, когда торговые потоки через этот жизненно важный международный торговый коридор продолжают расти", – говорится в сообщении командования.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. С его слов, Иран запустил как минимум четыре дрона-камикадзе по судам, проходящим через Ормузский пролив.

"Один из беспилотников попал в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Оно получило повреждения, но смогло продолжить свой путь. Три других беспилотника были сбиты, – добавил лидер США в своей персональной соцсети.

Фото: truthsocial

26 июня стоимость марки Brent упала до 72,89 доллара за баррель. Это самый низкий уровень с начала конфликта между Ираном и США.