В Кыргызстане суд объяснил, почему экс-главу ГКНБ не отправили в колонию

Первомайский районный суд Бишкека разъяснил причины назначения пробационного надзора фигурантам уголовного дела о так называемом "письме 75". Среди фигурантов и бывший глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, Камчыбек Ташиев, Нурланбек Тургунбек уулу и Курманкул Зулушев, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Аалы Карашев, Курманбек Дыйканбаев и Эмилбек Узакбаев были оправданы по обвинению в злоупотреблении должностным положением из-за отсутствия состава преступления, отмечает 24.kg.

Вместе с тем суд признал их виновными по ст. 36 и 326 Уголовного кодекса Кыргызстана – приготовление к насильственному захвату власти. Каждому назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Но на основании ст. 82 УК КР все осужденные освобождены от отбывания наказания с применением пробационного надзора сроком на три года.

Это решение приняли потому, что инкриминируемое преступление не было доведено до конца и осталось на стадии приготовления. Кроме того, суд учел степень реализации преступного умысла и личности подсудимых, придя к выводу, что их исправление возможно без изоляции от общества.

В суде подчеркнули, что пробационный надзор не означает освобождение от уголовной ответственности, а является мерой уголовно-правового воздействия, исполнение которой контролируется органами пробации.

О том, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправил в отставку Камчыбека Ташиева, стало известно 10 февраля 2026 года. 11 февраля Ташиев назвал это решение неожиданным. Как писали местные СМИ, по мнению общественности, причиной отставки экс-главы ГКНБ стало так называемое "письмо 75 человек". Уже 13 февраля Жапаров заявил: "Этим быстрым решением я уберег своего друга".

2 июля 2026 года в отношении Ташиева и других фигурантов вынесли приговор.