#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Трамп показал изображение новой 100-долларовой купюры со своей подписью

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 10:46 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение обновленной 100-долларовой купюры со своей подписью. Ранее Минфин США объявил, что впервые на американских бумажных деньгах появится подпись действующего президента, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение новой 100-долларовой купюры со своей подписью.

100 доллар с подписью Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 10:46

Фото: Truth Social/Donald Trump

Еще в марте министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация планирует разместить подпись Трампа на американских банкнотах к 250-летию независимости страны. В субботу он заявил, что выпуск таких купюр станет достойным способом отметить юбилей.

"Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем долларовые купюры с его подписью", – сказал Бессент.

На опубликованном изображении подпись Трампа расположена над подписью министра финансов. До этого на 100-долларовых купюрах размещались только подписи министра финансов и казначея США.

Министр финансов США Брэндон Бич также заявил, что новые банкноты вскоре поступят в обращение. По его словам, подпись Трампа на американской валюте "вполне заслужена".

Одновременно некоторые республиканцы в Конгрессе предлагают разместить на новой юбилейной банкноте номиналом 250 долларов портрет Трампа. Однако действующее законодательство США разрешает изображать на национальной валюте только умерших людей, поэтому для реализации этой инициативы потребуется изменить закон.

Ранее сообщалось, что Трампу не дали переписать правила получения гражданства в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Главой пограничной и иммиграционной службы будет назначен Том Хоман
03:30, 12 ноября 2024
Трамп объявил об очередном назначении в своей новой администрации
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
07:50, 24 марта 2025
Трамп оскорбил художницу своего нового портрета
Дональд Трамп
16:16, 23 марта 2026
Трамп объявил о пятидневном перемирии с Ираном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;На х... мне всё это нужно&quot;: Бублик оставил послание после пятисетового матча на &quot;Уимблдоне&quot;
10:50, Сегодня
"На хрена мне всё это нужно?": Бублик эмоционально о тяжёлой победе на "Уимблдоне"
Назначены судьи на матч &quot;Алашкерт&quot; – &quot;Елимай&quot; в Лиге конференций
10:12, Сегодня
Назначены судьи на матч "Алашкерт" – "Елимай" в Лиге конференций
Опубликовано видео пятисетового триллера Александра Бублика за четвёртый круг &quot;Уимблдона&quot;
09:54, Сегодня
Опубликовано видео пятисетового триллера Александра Бублика за четвёртый круг "Уимблдона"
Казахстанский &quot;вольник&quot; вышел в полуфинал и поборется за награды ЧА в Таиланде
09:27, Сегодня
Казахстанский "вольник" Асамбек вышел в полуфинал и поборется за награды ЧА в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: