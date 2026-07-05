Трамп показал изображение новой 100-долларовой купюры со своей подписью

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение обновленной 100-долларовой купюры со своей подписью. Ранее Минфин США объявил, что впервые на американских бумажных деньгах появится подпись действующего президента, сообщает Zakon.kz.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение новой 100-долларовой купюры со своей подписью.

Фото: Truth Social/Donald Trump

Еще в марте министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что администрация планирует разместить подпись Трампа на американских банкнотах к 250-летию независимости страны. В субботу он заявил, что выпуск таких купюр станет достойным способом отметить юбилей.

"Нет более эффективного способа отметить исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Дж. Трампа, чем долларовые купюры с его подписью", – сказал Бессент.

На опубликованном изображении подпись Трампа расположена над подписью министра финансов. До этого на 100-долларовых купюрах размещались только подписи министра финансов и казначея США.

Министр финансов США Брэндон Бич также заявил, что новые банкноты вскоре поступят в обращение. По его словам, подпись Трампа на американской валюте "вполне заслужена".

Одновременно некоторые республиканцы в Конгрессе предлагают разместить на новой юбилейной банкноте номиналом 250 долларов портрет Трампа. Однако действующее законодательство США разрешает изображать на национальной валюте только умерших людей, поэтому для реализации этой инициативы потребуется изменить закон.

Ранее сообщалось, что Трампу не дали переписать правила получения гражданства в США.