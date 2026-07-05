КНДР испытала новый эсминец с запуском стратегической крылатой ракеты

В Северной Корее прошли испытания нового эсминца "Кан Кон", в ходе которых с корабля запустили стратегическую крылатую ракету, а также проверили работу корабельной артиллерии, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Zakon.kz.

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Проверки стали частью программы оценки боевых возможностей корабля и установленного на нем вооружения, пишет северокорейское издание Rodong.

Перед испытаниями Ким Чен Ын заслушал доклады о плане проверки систем эсминца. Затем специалисты протестировали средства обнаружения целей, обработки информации, систему управления огнем, артиллерию и автоматические пушки. После этого состоялся запуск стратегической крылатой ракеты.

По итогам испытаний лидер КНДР заявил, что проверка подтверждает надежность противокорабельных, противолодочных, зенитных и стратегических ударных систем эсминца. Он также призвал ускорить развитие военно-морских вооружений и укрепление возможностей флота.

Ким Чен Ын поручил завершить государственные испытания "Кан Кона" и принять корабль в состав Военно-морских сил в течение двух месяцев. В тот же день он провел совещание по развитию судостроительной промышленности страны.

В марте Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке.