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Мир

КНДР испытала новый эсминец с запуском стратегической крылатой ракеты

эсминец, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:29 Фото: rodong.rep.kp
В Северной Корее прошли испытания нового эсминца "Кан Кон", в ходе которых с корабля запустили стратегическую крылатую ракету, а также проверили работу корабельной артиллерии, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Zakon.kz.

За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Проверки стали частью программы оценки боевых возможностей корабля и установленного на нем вооружения, пишет северокорейское издание Rodong.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:29

Фото: rodong.rep.kp

Перед испытаниями Ким Чен Ын заслушал доклады о плане проверки систем эсминца. Затем специалисты протестировали средства обнаружения целей, обработки информации, систему управления огнем, артиллерию и автоматические пушки. После этого состоялся запуск стратегической крылатой ракеты.

запуск ракеты с эсминца, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:29

Фото: rodong.rep.kp

По итогам испытаний лидер КНДР заявил, что проверка подтверждает надежность противокорабельных, противолодочных, зенитных и стратегических ударных систем эсминца. Он также призвал ускорить развитие военно-морских вооружений и укрепление возможностей флота.

запуск ракеты с эсминца, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 12:29

Фото: rodong.rep.kp

Ким Чен Ын поручил завершить государственные испытания "Кан Кона" и принять корабль в состав Военно-морских сил в течение двух месяцев. В тот же день он провел совещание по развитию судостроительной промышленности страны.

В марте Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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