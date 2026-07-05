КНДР испытала новый эсминец с запуском стратегической крылатой ракеты
За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Проверки стали частью программы оценки боевых возможностей корабля и установленного на нем вооружения, пишет северокорейское издание Rodong.
Перед испытаниями Ким Чен Ын заслушал доклады о плане проверки систем эсминца. Затем специалисты протестировали средства обнаружения целей, обработки информации, систему управления огнем, артиллерию и автоматические пушки. После этого состоялся запуск стратегической крылатой ракеты.
По итогам испытаний лидер КНДР заявил, что проверка подтверждает надежность противокорабельных, противолодочных, зенитных и стратегических ударных систем эсминца. Он также призвал ускорить развитие военно-морских вооружений и укрепление возможностей флота.
Ким Чен Ын поручил завершить государственные испытания "Кан Кона" и принять корабль в состав Военно-морских сил в течение двух месяцев. В тот же день он провел совещание по развитию судостроительной промышленности страны.
В марте Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке.