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Мир

Оштрафованный на рекордную сумму турецкий водитель совершил неожиданный поступок

Житель Турции, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 08:10 Фото: социальные сети
В турецкой провинции Биледжик 26-летний водитель, не выполнивший требование жандармерии об остановке и попытавшийся скрыться, после задержания получил штраф на рекордную сумму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, инцидент произошел в квартале Пелитёзю города Биледжик.

Водителя, управлявшего автомобилем марки Tofaş Tempra, после долгого преследования задержали в поле недалеко от деревни Кючюкйенидже района Гёльпазары.

Выяснилось, что мужчина управлял машиной с аннулированным водительским удостоверением.

Также за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, управление автомобилем с неполным регистрационным знаком, неиспользование ремня безопасности, нарушение требований дорожных знаков и размещение на транспортном средстве несанкционированной рекламы ему выписали штраф на общую сумму 420 743 лиры (4 млн 237 тыс. 461 тенге).

После дачи показаний водителя освободили, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Друзья отвезли нарушителя домой. Через некоторое время его обнаружили без признаков жизни.

Предварительно, мужчина покончил с собой, выстрелив в себя из незарегистрированного охотничьего ружья. По данному факту идет расследование.

Ранее мы писали о том, как из такси похитили золотые украшения на сумму более 2,5 млн тенге.

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Аксинья Титова
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