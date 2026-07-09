Мать-одиночка на трое суток бросила полуторагодовалую дочь одну и ушла в сауну

В Южной Корее 20-летней матери грозит 30 лет тюрьмы за то, что она оставила 19-месячную дочь без еды и воды на 67 часов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на The Korea Herald, подозреваемая из Инчхона, мать-одиночка, получавшая госпомощь, надолго оставляла ребенка без еды и присмотра.

Установлено, что с января она почти не кормила девочку и не обеспечивала ей должный уход. Это закончилось летальным исходом ребенка.

Незадолго до трагедии женщина оставляла дочь одну дома в общей сложности на 92 часа за пять дней, а сама уходила в парк развлечений и сауну. В суде прокуратура представила записи домашней камеры, на которых видно, как женщина оскорбляет и бьет ребенка.

Защита настаивает, что речь не шла о злом умысле, а сама обвиняемая в последнем слове принесла извинения и раскаялась. Прокуратура потребовала для фигурантки 30 лет тюремного заключения.

Суд над ней продолжается.

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