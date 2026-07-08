В Казахстане продолжается прием в 1 класс: кто имеет преимущество при зачислении
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Казахстана выступило с важным напоминанием о том, что во всех государственных школах страны, в том числе в "Келешек мектептері", продолжается прием документов в 1 класс, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточняют:
"Подать заявление можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в организацию образования".
Также озвучен один интересный момент: при зачислении в "Келешек мектептері" преимущественное право имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Родители (законные представители) могут подать заявление в любую государственную организацию образования при наличии свободных мест.
Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства. Адрес проживания подтверждается через государственные информационные системы.
Для приема в 1 класс необходимы следующие документы:
- фотография ребенка размером 3×4;
- карта профилактических прививок, форма № 065/у;
- паспорт здоровья ребенка, форма № 052-2/у;
- заключение психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями.
Обучающиеся, прошедшие предшкольную подготовку (0 класс), принимаются в 1 класс на основании заявления родителей или законных представителей.
Сроки приема по регионам:
- 27 мая – 31 августа: Астана, Жетысуская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, область Абай;
- 10 июня – 31 августа: Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области;
- 18 июня – 31 августа: Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области;
- 29 июня – 31 августа: Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.
"Прием документов в регионах начался в разные даты, но во всех регионах он продлится до 31 августа 2026 года".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Материал по теме
Любовь к казахской литературе привела школьницу к 140 баллам на ЕНТ
Не так давно стало известно, что в Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript