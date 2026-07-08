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В Казахстане продолжается прием в 1 класс: кто имеет преимущество при зачислении

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:27 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения Казахстана выступило с важным напоминанием о том, что во всех государственных школах страны, в том числе в "Келешек мектептері", продолжается прием документов в 1 класс, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточняют:

"Подать заявление можно через национальную образовательную платформу OQU, портал электронного правительства eGov или в бумажном виде при непосредственном обращении в организацию образования".

Также озвучен один интересный момент: при зачислении в "Келешек мектептері" преимущественное право имеют дети, проживающие на территории обслуживания школы. Родители (законные представители) могут подать заявление в любую государственную организацию образования при наличии свободных мест.

Для подачи заявления у законного представителя должна быть постоянная регистрация по месту жительства. Адрес проживания подтверждается через государственные информационные системы.

Для приема в 1 класс необходимы следующие документы:

  • фотография ребенка размером 3×4;
  • карта профилактических прививок, форма № 065/у;
  • паспорт здоровья ребенка, форма № 052-2/у;
  • заключение психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями.

Обучающиеся, прошедшие предшкольную подготовку (0 класс), принимаются в 1 класс на основании заявления родителей или законных представителей.

Сроки приема по регионам:

  • 27 мая – 31 августа: Астана, Жетысуская, Кызылординская и Западно-Казахстанская области, область Абай;
  • 10 июня – 31 августа: Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская и Восточно-Казахстанская области;
  • 18 июня – 31 августа: Шымкент, Алматинская, Костанайская, Павлодарская и Атырауская области;
  • 29 июня – 31 августа: Туркестанская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области и область Улытау.
"Прием документов в регионах начался в разные даты, но во всех регионах он продлится до 31 августа 2026 года".Пресс-служба Министерства просвещения РК

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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