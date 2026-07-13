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Мир

19-летняя туристка таинственно скончалась в Египте, не заходя в воды Красного моря

Отдых, Египет, море, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 08:54 Фото: magnific
В июне 2026 года 19-летняя россиянка Регина Шутенко вместе с семьей отдыхала в Египте. Все шло хорошо, но последний день поездки, 27 июня, стал для девушки роковым, сообщает Zakon.kz.

По данным kp.ru, все случилось стремительно. На пляже, среди шума волн и смеха отдыхающих, Регина ощутила резкую слабость. Она попыталась дойти до уборной, но потеряла сознание. Ее парень, который все видел, написал в соцсетях, что у девушки произошла резкая остановка сердца.

Белгородку в критическом состоянии экстренно доставили в одну из больниц Хургады.

Врачи констатировали клиническую смерть, дыхание поддерживал аппарат ИВЛ. Позже Регина погрузилась в глубокую кому, которая осложнилась отеком мозга.

В меддокументах, которые позже обнародовали, значится пугающий перечень диагнозов:

  • постреанимационный синдром;
  • диффузное гипоксически-ишемическое поражение головного мозга (то есть тяжелейшее кислородное голодание тканей);
  • острый гастроэнтерит;
  • аспирационная пневмония с бронхоспазмом на фоне правостороннего поражения.

Каждый из этих пунктов сам по себе является серьезным испытанием для организма, а вместе они не оставляли шансов на спасение. 6 июля Регина умерла, так и не придя в сознание.

Ранее мы писали о том, что новый пляж в Атырау разочаровал отдыхающих.

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Аксинья Титова
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