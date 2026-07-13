19-летняя туристка таинственно скончалась в Египте, не заходя в воды Красного моря
По данным kp.ru, все случилось стремительно. На пляже, среди шума волн и смеха отдыхающих, Регина ощутила резкую слабость. Она попыталась дойти до уборной, но потеряла сознание. Ее парень, который все видел, написал в соцсетях, что у девушки произошла резкая остановка сердца.
Белгородку в критическом состоянии экстренно доставили в одну из больниц Хургады.
Врачи констатировали клиническую смерть, дыхание поддерживал аппарат ИВЛ. Позже Регина погрузилась в глубокую кому, которая осложнилась отеком мозга.
В меддокументах, которые позже обнародовали, значится пугающий перечень диагнозов:
- постреанимационный синдром;
- диффузное гипоксически-ишемическое поражение головного мозга (то есть тяжелейшее кислородное голодание тканей);
- острый гастроэнтерит;
- аспирационная пневмония с бронхоспазмом на фоне правостороннего поражения.
Каждый из этих пунктов сам по себе является серьезным испытанием для организма, а вместе они не оставляли шансов на спасение. 6 июля Регина умерла, так и не придя в сознание.
Ранее мы писали о том, что новый пляж в Атырау разочаровал отдыхающих.