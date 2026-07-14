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Спорт

"Сутьеска" – "Кайрат": алматинцы прибыли в Черногорию

Кайрат - Сутьеска, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 06:30 Фото: Instagram/f.c.kairat
13 июля игроки алматинского "Кайрата" прибыли в Черногорию на ответный матч Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Судя по интенсивным публикациям пресс-службы клуба на их аккаунте в Instagram, игроки сначала приземлились в Подгорице, а уже оттуда отправились в город Никшич. Там футболисты даже успели отметиться первой тренировкой на стадионе "Край Бистрице" и поздравить с 19-летием своего полузащитника Азамата Туякбаева.

Кайрат – Сутьеска, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 06:30

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Первая встреча команд в Алматы завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. Голы за казахстанский клуб забили защитник Лукас Африко и нападающий Марк Гуаль.

Ответный матч "Сутьеска" – "Кайрат" стартует в 00:00 по казахстанскому времени с 15 на 16 июля.

Сразу после первой встречи соперников наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин признал ошибки своих подопечных и настрой черногорцев.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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