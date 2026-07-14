"Сутьеска" – "Кайрат": алматинцы прибыли в Черногорию

13 июля игроки алматинского "Кайрата" прибыли в Черногорию на ответный матч Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Судя по интенсивным публикациям пресс-службы клуба на их аккаунте в Instagram, игроки сначала приземлились в Подгорице, а уже оттуда отправились в город Никшич. Там футболисты даже успели отметиться первой тренировкой на стадионе "Край Бистрице" и поздравить с 19-летием своего полузащитника Азамата Туякбаева.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Первая встреча команд в Алматы завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. Голы за казахстанский клуб забили защитник Лукас Африко и нападающий Марк Гуаль.

Ответный матч "Сутьеска" – "Кайрат" стартует в 00:00 по казахстанскому времени с 15 на 16 июля.

Сразу после первой встречи соперников наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин признал ошибки своих подопечных и настрой черногорцев.