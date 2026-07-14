"Сутьеска" – "Кайрат": алматинцы прибыли в Черногорию
Фото: Instagram/f.c.kairat
13 июля игроки алматинского "Кайрата" прибыли в Черногорию на ответный матч Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Судя по интенсивным публикациям пресс-службы клуба на их аккаунте в Instagram, игроки сначала приземлились в Подгорице, а уже оттуда отправились в город Никшич. Там футболисты даже успели отметиться первой тренировкой на стадионе "Край Бистрице" и поздравить с 19-летием своего полузащитника Азамата Туякбаева.
Первая встреча команд в Алматы завершилась победой "Кайрата" со счетом 2:1. Голы за казахстанский клуб забили защитник Лукас Африко и нападающий Марк Гуаль.
Ответный матч "Сутьеска" – "Кайрат" стартует в 00:00 по казахстанскому времени с 15 на 16 июля.
Сразу после первой встречи соперников наставник "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин признал ошибки своих подопечных и настрой черногорцев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript