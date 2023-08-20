Лесной пожар в США разрушил около 200 строений

Лесной пожар в штате Вашингтон (США) унес жизнь одного человека и разрушил почти 200 строений, сообщает Zakon.kz.

Приказ об эвакуации после того, как пламя, вызванное ветром, бесконтрольно распространилось возле восточного города Спокан и перекрыло шоссе, пишет The Guardian.

Власти заявили, что вызванный ветром лесной пожар в восточной части штата Вашингтон уничтожил по меньшей мере 185 строений, закрыл главную автомагистраль и унес жизнь одного человека.

BREAKING UPDATE: A state of emergency has been declared in Spokane County, WA, due to the wildfires burning around the area.



According to the Washington Department of Natural Resources, the Gray Fire in Medical Lake is now 10% contained. pic.twitter.com/2L4PJa4zZ5 — Eric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) August 20, 2023

Пожар начался вскоре после полудня в пятницу на западной стороне Медикал-Лейк, примерно в 24 км к западу от Спокана, а затем расширился, сообщила в субботу официальный представитель государственного департамента природных ресурсов Изабель Хойгаард.

К утру субботы он вырос почти до 38 квадратных километров без сдерживания. Так было и в субботу вечером. По словам Хойгаарда, официальные лица не ожидали получить новые оценки размеров до утра воскресенья.

Сгоревшие постройки представляли собой смесь домов и надворных построек.

Также массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров.