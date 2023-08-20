Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лесной пожар в США разрушил около 200 строений

последствия пожара Фото: скриншот видео
Лесной пожар в штате Вашингтон (США) унес жизнь одного человека и разрушил почти 200 строений, сообщает Zakon.kz.

Приказ об эвакуации после того, как пламя, вызванное ветром, бесконтрольно распространилось возле восточного города Спокан и перекрыло шоссе, пишет The Guardian.

Власти заявили, что вызванный ветром лесной пожар в восточной части штата Вашингтон уничтожил по меньшей мере 185 строений, закрыл главную автомагистраль и унес жизнь одного человека.

Пожар начался вскоре после полудня в пятницу на западной стороне Медикал-Лейк, примерно в 24 км к западу от Спокана, а затем расширился, сообщила в субботу официальный представитель государственного департамента природных ресурсов Изабель Хойгаард.

К утру субботы он вырос почти до 38 квадратных километров без сдерживания. Так было и в субботу вечером. По словам Хойгаарда, официальные лица не ожидали получить новые оценки размеров до утра воскресенья.

Сгоревшие постройки представляли собой смесь домов и надворных построек.

Также массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров.

Читайте также

Молодой человек пытался утопиться в реке Иртыш

В Чарынском каньоне спасли гражданку России

МЧС: Работы на шахте "Казахстанская" продолжаются

Мухит Турсынали
Вашингтон США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
обмен валют
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 19 августа
прогноз для знаков зодиака
Какой будет предпоследняя неделя августа для всех знаков зодиака
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Что происходит в обменниках Алматы на фоне снижения тенге
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Боевые самолеты разместили на нигерской территории Буркина-Фасо и Мали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления