Лесной пожар в США разрушил около 200 строений
Приказ об эвакуации после того, как пламя, вызванное ветром, бесконтрольно распространилось возле восточного города Спокан и перекрыло шоссе, пишет The Guardian.
Власти заявили, что вызванный ветром лесной пожар в восточной части штата Вашингтон уничтожил по меньшей мере 185 строений, закрыл главную автомагистраль и унес жизнь одного человека.
BREAKING UPDATE: A state of emergency has been declared in Spokane County, WA, due to the wildfires burning around the area.— Eric Spracklen🇺🇸 (@EricSpracklen) August 20, 2023
According to the Washington Department of Natural Resources, the Gray Fire in Medical Lake is now 10% contained. pic.twitter.com/2L4PJa4zZ5
Пожар начался вскоре после полудня в пятницу на западной стороне Медикал-Лейк, примерно в 24 км к западу от Спокана, а затем расширился, сообщила в субботу официальный представитель государственного департамента природных ресурсов Изабель Хойгаард.
К утру субботы он вырос почти до 38 квадратных километров без сдерживания. Так было и в субботу вечером. По словам Хойгаарда, официальные лица не ожидали получить новые оценки размеров до утра воскресенья.
Сгоревшие постройки представляли собой смесь домов и надворных построек.
Также массовая эвакуация идет на севере Канады из-за более чем 200 бушующих лесных пожаров.