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События

Сорвалась с обрыва и травмировала голову: спасательную операцию провели в горах под Алматы

Горы, гора, горная местность, горный туризм, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 16:39 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области в районе пика Букреева на высоте 3010 метров над уровнем моря спасатели Республиканской службы спасения "Барыс" МЧС РК совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы провели спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации от МЧС, девушка сорвалась с обрыва, получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться. До прибытия спасателей первую медицинскую помощь оказал очевидец.

Для проведения эвакуации и транспортировки был задействован вертолет АО "Казавиаспас".

После эвакуации пострадавшую доставили на вертолетную площадку "Медеу", где передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС.

Ранее в горах Алматы спасатели провели операцию по оказанию помощи восьми подросткам, которые не смогли самостоятельно продолжить спуск после потери маршрута.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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