96-летняя бабушка с рецептами в пакете из-под риса стала звездой YouTube и рекордсменкой Гиннесса

96-летняя блогерша-кулинар Эйлин Чин из США вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая из ныне живущих женщин – авторов кулинарного YouTube-канала, сообщает Zakon.kz.

На момент регистрации достижения ей было 96 лет и 89 дней, уточняется на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Мне нравится передавать свои кулинарные знания следующему поколению. Я счастлива видеть, как люди готовят по нашим семейным рецептам и получают от этого удовольствие", – рассказывает Чин.

Сегодня Эйлин – настоящая звезда социальных сетей. На ее страницы в Instagram, TikTok, YouTube и Facebook подписаны около трех миллионов человек.

Семейные рецепты, написанные от руки, она до сих пор хранит в старом пакете из-под коричневого риса басмати. Уже три года Чин вместе со своим внуком Лукасом Вонгом готовит по ним традиционные блюда, снимая процесс на видео.

Одной из визитных карточек блогерши стала фраза "Mi rahtid!" – популярное ямайское выражение, которое можно перевести как "О боже!" или "Боже мой!". Обычно она произносит его, пробуя очередное блюдо: "О боже, как же это вкусно!"

Эйлин начала готовить еще в пятилетнем возрасте. В 1950-х годах они с мужем открыли собственную пекарню в Хайгейте (приход Сент-Мэри, Ямайка), которая проработала почти шесть десятилетий и закрылась лишь в 2008 году. После этого Чин переехала в США, где живет рядом со своей семьей, а любимое дело продолжила уже в интернете.

1 июля 2026 года кот по кличке Тоби из штата Мичиган (США) официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев.