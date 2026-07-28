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Мир

Южнокорейский миллиардер выплатит бывшей супруге более 305 млрд тенге

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:55 Фото: freepik
Председатель правления SK Group, второго по величине конгломерата Южной Кореи, 65-летний Чхве Тхэ Вон, по решению суда выплатит бывшей супруге Но Со Ён компенсацию в размере 645 млн долларов (более 305 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Эта история брака и развода – это один из самых громких сюжетов в современной южнокорейской истории, который местные СМИ окрестили "разводом века".

Как отмечено в открытых источниках, их союз изначально олицетворял классический для Кореи альянс между крупным бизнесом и высшей политической властью.

Известно, что пара поженилась в сентябре 1988 года. Свадьба состоялась в президентской резиденции "Голубой дом", так как Но Со Ён являлась единственной дочерью действующего на тот момент президента Южной Кореи Но Тхэ У.

В браке они прожили более 25 лет и воспитали троих детей. В то время как Чхве руководил корпорацией, Но Со Ён занималась воспитанием детей и возглавляла крупный столичный арт-центр.

В декабре 2015 года Чхве Тхэ Вон потряс общественность, опубликовав открытое письмо в южнокорейской прессе. Бизнесмен публично признался, что их брак с Но Со Ён давно разрушен, они много лет живут раздельно, и у него есть внебрачный ребенок от другой женщины, с которой он состоит в отношениях.


В 2017 году миллиардер официально подал на развод.

Однако Но Со Ён долгое время отказывалась от расторжения брака. Но уже в 2019 году подала встречный иск, потребовав раздела имущества.

В итоге судебные разбирательства затянулись почти на 10 лет.

Как отмечено в публикации информационного агентства "Рёнхап", в июле 2026 года Сеульский Высокий суд вынес окончательное решение:

"Чхве Тхэ Вона обязали выплатить бывшей жене 645 млн долларов (более 305 млрд тенге). Это стало крупнейшей компенсацией при разводе в истории страны".

Ранее жительница Малайзии заявила, что муж развелся с ней после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. По ее словам, причиной стало необычное пари, которое супруг заключил с другом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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