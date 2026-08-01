США сбросили на Иран авиабомбу весом почти в тонну
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Американские военные в ночь на 30 июля скинули одну из своих самых мощных неядерных бомб для удара по жилому дому на иранском острове Кешм, в результате которого погибли три человека, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT), диаметр воронки и фрагменты боеприпасов свидетельствуют о применении тяжелой авиабомбы MK-84 массой около 907 кг.
Газета подчеркивает, что обнаружить какие-либо доказательства наличия рядом с жилым домом военных объектов не удалось. Удар был нанесен по густонаселенному району.
Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс сказал The New York Times, что американское военное руководство осведомлено об ударе и изучает полученные сведения. Он также заявил, что США не наносят удары по мирным жителям.
США и Израиль начали конфликт с Ираном 28 февраля.
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