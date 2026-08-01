США сбросили на Иран авиабомбу весом почти в тонну

Американские военные в ночь на 30 июля скинули одну из своих самых мощных неядерных бомб для удара по жилому дому на иранском острове Кешм, в результате которого погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT), диаметр воронки и фрагменты боеприпасов свидетельствуют о применении тяжелой авиабомбы MK-84 массой около 907 кг.

Газета подчеркивает, что обнаружить какие-либо доказательства наличия рядом с жилым домом военных объектов не удалось. Удар был нанесен по густонаселенному району.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс сказал The New York Times , что американское военное руководство осведомлено об ударе и изучает полученные сведения. Он также заявил, что США не наносят удары по мирным жителям.

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