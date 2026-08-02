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Мир

Пашинян подал в отставку после начала работы нового парламента

Никол Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2026 11:38 Фото: primeminister.am
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку в день первого заседания Национального собрания 9-го созыва. Это предусмотрено Конституцией страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно Основному закону, в первый день первой сессии парламента нового созыва правительство во главе с премьер-министром уходит в отставку. При этом Кабинет министров продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, пишет "Спутник Армения" 2 августа 2026 года.

После вступления в силу полномочий нового парламента президент назначит премьер-министра по предложению правящей фракции.

Еще 30 июля Пашинян сообщил, что заседание правительства в прежнем составе станет последним. На парламентских выборах, прошедших 7 июня, победу одержала правящая партия "Гражданский договор" во главе с Пашиняном, получившая право самостоятельно сформировать новое правительство.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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