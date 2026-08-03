Задержан один из самых разыскиваемых США наркобаронов

Арест одного из лидеров картеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо, спровоцировал волну беспорядков на западе Мексики. Участники акций перекрывали дороги и поджигали автомобили, сообщает Zakon.kz.

Операция, как отмечает издание Roya News, прошла в штате Мичоакан. Известно, что Магальон был задержан мексиканской армией по судебному ордеру, его обвиняют в незаконном лишении свободы и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Примечательно, что ранее власти США объявляли вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая помогла бы задержать Пончо.

Также о громком задержании рассказал на своей странице в Х министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso "N", identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

"В результате операции, проведенной мексиканской армией, военнослужащие задержали Альфонсо "Н.", которого власти считают лидером картеля Los Reyes. Теперь силы безопасности принимают необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности в регионе", – отметил глава ведомства.

В США Магальон официально входит в список наиболее разыскиваемых наркоторговцев. Американское правосудие обвиняет его в масштабных поставках наркотиков на территорию США (в частности, в штат Теннесси) начиная с 2019 года.

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