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Мир

Задержан один из самых разыскиваемых США наркобаронов

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 09:17 Фото: pexels
Арест одного из лидеров картеля Los Reyes Альфонсо Фернандеса Магальона, известного как Пончо, спровоцировал волну беспорядков на западе Мексики. Участники акций перекрывали дороги и поджигали автомобили, сообщает Zakon.kz.

Операция, как отмечает издание Roya News, прошла в штате Мичоакан. Известно, что Магальон был задержан мексиканской армией по судебному ордеру, его обвиняют в незаконном лишении свободы и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Примечательно, что ранее власти США объявляли вознаграждение в размере до 5 млн долларов за информацию, которая помогла бы задержать Пончо.

Также о громком задержании рассказал на своей странице в Х министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.

"В результате операции, проведенной мексиканской армией, военнослужащие задержали Альфонсо "Н.", которого власти считают лидером картеля Los Reyes. Теперь силы безопасности принимают необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности в регионе", – отметил глава ведомства.

В США Магальон официально входит в список наиболее разыскиваемых наркоторговцев. Американское правосудие обвиняет его в масштабных поставках наркотиков на территорию США (в частности, в штат Теннесси) начиная с 2019 года.

30 июля 2026 года мы рассказывали, что жителя Жетысу задержали с крупной партией мефедрона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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