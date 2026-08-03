В Молдове вводят ограничения на электроэнергию и воду

Власти Молдовы утвердили новый пакет мер для предотвращения энергетического кризиса и снижения рисков, связанных с падением уровня воды в реке Днестр. Решения были приняты Национальной комиссией по управлению кризисными ситуациями под председательством премьер-министра Василе Тофана.

По информации сайте кабмина, в стране вводятся меры по сокращению потребления электроэнергии. В часы пик – с 18:00 до 22:00 – будут ограничены коммерческие поставки электроэнергии на экспорт. Владельцам общественных зданий и торговых объектов рекомендовано сократить внутреннее освещение минимум на 30%, а в ночное время отключать декоративную и рекламную подсветку. Предприятиям с высоким энергопотреблением рекомендовано перенести наиболее энергоемкие процессы на ночные часы.

Кроме того, власти ускорят подключение объектов возобновляемой энергетики и систем накопления энергии, а государственная компания Energocom займется поиском дополнительных поставщиков электроэнергии из Румынии, Украины и других доступных рынков.

Из-за низкого уровня воды в Днестре введены ограничения на использование питьевой воды и воды из поверхностных источников для неприоритетных нужд, включая мойку улиц и наполнение бассейнов. Забор воды для орошения сельхозугодий из Днестра разрешен только ночью – с 21:00 до 06:00.

При дальнейшем снижении уровня воды власти смогут временно приостанавливать водозабор. Также местные органы власти готовят резервные источники водоснабжения и, при необходимости, организуют доставку питьевой воды жителям с помощью автоцистерн.

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