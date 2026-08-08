Подозрительная белая точка над городом в США обеспокоила спецслужбы

Министерство обороны США опубликовало пятый архив данных об НЛО. Обнародованные на сайте Пентагона документы охватывают несколько десятилетий и демонстрируют аномальные явления, снятые по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, на кадрах можно заметить странные объекты, которые светятся в небе, быстро передвигаются и зависают на месте.

В одном из документов, датируемым от 1953 года, описывается анализ видеозаписи, которая демонстрирует одно из таких явлений. Неопознанный объект на ней обладал характеристиками, несовместимыми с природными явлениями или существующими летательными аппаратами.

В другом документе приводятся показания американца, который в 2026 году рассказал ФБР о трех возможных встречах с НЛО на западе США в течение нескольких часов.





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