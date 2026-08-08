Личный адвокат Трампа стал генпрокурором США

Сенат США утвердил Тодда Бланша на посту генерального прокурора. Назначение стало крупной победой Дональда Трампа: Бланш ранее был его личным адвокатом и теперь возглавит Министерство юстиции, сообщает Zakon.kz.

За Бланша проголосовало большинство сенаторов-республиканцев, однако двое однопартийцев – Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски – выступили против. Все демократы отклонили его кандидатуру.

Утверждение Бланша затянулось из-за споров вокруг деятельности Минюста. Часть республиканцев выступала против назначения на фоне планов ведомства создать фонд на $1,8 млрд, который критики связывали с возможным финансированием участников протестов 6 января. Бланш предоставил сенаторам письменные гарантии, что такой фонд создаваться не будет, пишет The Guardian.

Кандидатура Бланша также подвергалась критике из-за усиления политизации Министерства юстиции. Оппоненты обвиняли его в использовании ведомства для преследования политических противников Трампа.

Против Бланша также выступали из-за обращения Министерства юстиции с документами по делу Джеффри Эпштейна. Ведомство подверглось критике за ошибки при редактировании материалов: часть информации была скрыта без необходимости, а имена некоторых жертв, напротив, остались открытыми. Сначала Бланш отказался лично встречаться с пострадавшими, но позднее согласился на встречу. По словам самих жертв, получить от него конкретные ответы им не удалось.

Бланш был личным адвокатом Трампа с 2023 года. В апреле 2026 года президент назначил его исполняющим обязанности генерального прокурора, а позднее выдвинул на постоянную должность.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране родильный туризм.

