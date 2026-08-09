Водители в Нью-Йорке танцуют за скидку на бензин

На фоне высоких цен на бензин – в среднем более 4 долларов за галлон по всей стране – магазин в северной части штата Нью-Йорк предложил 20-процентную скидку покупателям, которые хотят сэкономить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, скидку на бензин может получить любой покупатель, если он исполнит танец.

Строгих правил не было: покупатели могли превратить магазин в свою личную танцплощадку или просто покачивать плечами.

"Они приходят заправиться, и это вызывает у них чувство разочарования. Поэтому, когда они заходят внутрь, это немного поднимает им настроение", – сказала Паулина Сиртори, пресс-секретарь магазина.

На прошлой неделе магазин опубликовал в социальных сетях видео, на котором три покупателя танцуют, и его посмотрели более 6 миллионов человек.

"Спасибо, что напомнили мне, что существует так много людей с прекрасным чувством юмора, которые умеют дурачиться" , – комментируют пользователи в Facebook.

, – комментируют пользователи в Facebook. "Мне прямо захотелось отправиться в автомобильное путешествие, чтобы здесь как следует потанцевать", – написал другой комментатор.

Ранее мы писали о том, что иностранец придумал хитрую схему вывоза дизеля из Казахстана, но план провалился.