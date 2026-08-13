Заминированное сооружение и оружие: ЦАХАЛ провел операцию на юге Ливана
Фото: idfanc.activetrail.biz
Военнослужащие 91-й дивизии Армии обороны Израиля продолжают операции в зоне безопасности на юге Ливана, сообщает Zakon.kz.
В районе Мрах-эль-Аакбе бойцы 55-й бригады обнаружили и обезвредили заминированное сооружение, которое, по данным ЦАХАЛ, принадлежало "Хезболле". Также военные нашли противотанковые гранаты и другое оружие.
В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операции по устранению угроз в соответствии с соглашением о прекращении огня.
Ранее ЦАХАЛ объявил об уничтожении снайпера и командира ХАМАС.
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