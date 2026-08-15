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Мир

Путин в сентябре сделает важные заявления и за ними нужно следить Западу – помощник президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент РФ Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 13:17 Фото: akorda.kz
Советник президента России Антон Кобяков анонсировал важные заявления Владимира Путина на ВЭФ, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин сделает ряд важных заявлений во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в интервью ТАСС сообщил советник российского лидера, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

По его словам, особое внимание традиционно будет приковано к выступлению Путина на пленарном заседании.

"Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу", – отметил он.

Восточный экономический форум пройдет 1-4 сентября во Владивостоке. Главной темой ВЭФ в 2026 году станет "Дальний Восток – развитие во благо людей".

Ранее Россия и Украина обменялись телами погибших.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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